"Turban Tornado" ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ - TURBAN TORNADO FAUJA SINGH

"Turban Tornado" ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 15, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:47 AM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਟੋਰਨਾਡੋ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। "Turban Tornado" ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1911 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਡੰਡਾ" (ਸੋਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

