ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸੁਣੋ ਦਰਦ

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IMPACT OF RAIN ON BUSINESS
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 10-20 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੂਰ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸਾ ਚਾਲਕ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤ ਹਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।"

IMPACT OF RAIN ON BUSINESS
ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ।

'ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ'

ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

IMPACT OF RAIN ON BUSINESS
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਿਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।- ਆਟੋ ਚਾਲਕ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।

IMPACT OF RAIN ON BUSINESS
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

IMPACT OF RAIN ON BUSINESS
ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆਟੋ (Etv Bharat)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਘੋਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

