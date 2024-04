ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ - campaign in favor of Karamjit Anmol

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Apr 26, 2024, 1:45 PM IST