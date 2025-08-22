ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੀਅਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ' ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਸਾੜਿਆ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ'
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਼ ਇਹ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਐਸਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।'
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਲੋਕ'
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।