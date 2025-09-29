ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ, ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ, ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : September 29, 2025 at 4:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਟੀਟੂ ਬਣੀਆ ਵੱਲੋ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ।
ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਗੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਬੁੱਚ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਵਣ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਸਕੀਏ।"
'ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।'- ਟੀਟੂ ਬਣੀਆ
‘ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਵਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।'