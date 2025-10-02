ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਗਈ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਗਈ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਂ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 2, 2025 at 11:15 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਂ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
'ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੱਖੋਂ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਅਬੋਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ।'
'ਕੁੱਲ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਮੇਧ ਸਿੰਘ, 23, ਰਮਨਦੀਪ, 22, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, 20, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, 28 ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ'
ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੁਆਈ ਜਾਨ'
ਉਮੇਧ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
'ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਣ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।'
'ਚੌਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਵਾਈ ਜਾਨ'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ'
'ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ SPD ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ।