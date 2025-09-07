ETV Bharat / state

ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ

ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਗਈ।

ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ (ETV BHARAT)
September 7, 2025

September 7, 2025

Updated : September 7, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read

ਕਪੂਰਥਲਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

'ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਪੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।'

ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)

'ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ'

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)

'ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ'

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਟੱਲੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।'


'ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ'


ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਟੱਲੀ ਗੁਲਾਮ (ਉਮਰ 50 ਸਾਲ) ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।- ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ,ਡੀਸੀ

'ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ'

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਨਾਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚੋਂ 4,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'



