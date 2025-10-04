ETV Bharat / state

ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 4, 2025 at 12:33 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋਸਤ ਸੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ (ETV BHARAT)

'ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਮਾਹਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਰਾਲਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'

'ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ'

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'

'ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।





