ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਚੋਰੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੋਜ ਭੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੋਜ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 105 ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਾਥੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ।
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਲਟੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ।
ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 66 KV ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਰ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।