ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
Published : September 18, 2025 at 3:43 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਮਦਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ, ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਮਨਚੰਦਾ, ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਸਾਨੂੰ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਆਡੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। - ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"