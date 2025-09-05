ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਆਬਾ-ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 5, 2025 at 9:26 PM IST
ਮੋਗਾ (ਸੌਰਵ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
'ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ'
ਹੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਬੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਚ ਸਕੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ'
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ?”
'ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
'ਬੇਬਸੀ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਲੋਕ'
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਘਰ ਰੋਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”