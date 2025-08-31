ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਪੱਤੀ ਬਾਲੂ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਹਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਪੱਤੀ ਬਾਲੂ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ ਵਹਾਅ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਦਦ
ਚੱਕ ਪੱਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ ਲੋਧੀਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬੂਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਪੱਤੀ ਬਾਲੂ ਬਹਾਦਰ, ਠੱਕਰ ਕੌੜਾ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਘੜਕਾ, ਮੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਬੂਲੇ, ਮੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮੰਡ ਕਰਮੂਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਲੋਧੀਵਾਲ, ਸਰੂਪਵਾਲ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ
ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਘਰ
ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰੇ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ
ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਸਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਨ ਬੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਊਠਸਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੜਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਬੰਡਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਬਰਾੜ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
