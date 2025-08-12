ETV Bharat / state

ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ - MOGA CIVIL HOSPITAL BAD CONDITION

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The situation of Moga Civil Hospital has become dangerous with dirty water of sewage, opposition parties target AAP government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2025 at 4:08 PM IST

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (Etv Bharat)

ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵੀਕਾ ਸੂਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਥੋ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਨਾ ਟੂਟੀਆਂ, ਨਾ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵੀਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ 'ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਲਾਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਟੂਟੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।'

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਲਾਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (Etv Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।"

ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (Etv Bharat)

ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੂਟੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'

