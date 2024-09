ਥਾਣਾ ਰਾਜਾਸੰਸੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ - police got a big success

ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਮਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ - Assault on an employee on duty