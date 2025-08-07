ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
'ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ'
ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ'
ਪਿੰਡ ਕਟੋਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੰਬਾਕੂ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ।- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ
'ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ'
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ।'
"ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿਆਰ'
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
'ਤੰਬਾਕੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ'
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕੋਦਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"