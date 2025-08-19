ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰੀਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਾਮਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਖ ਦੀ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।