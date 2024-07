ETV Bharat / state

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ - gang was exposed

By ETV Bharat Punjabi Team

ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ETV Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ))

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਠੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਚਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੀੜਿਤ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ Youth & Sports Development Association (Punjab) All India YSDA national championship 4th to 6th June 2022 at Guru Nanak Stadium Amritsar ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਿਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Youth & Sports Development Association (Punjab) ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ Youth & Sports Development Association (Punjab) ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 607 ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਸਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1,50,000/- ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਲਗਨਖੋਲ, ਲਲਿਤ ਪੁਰ INDO-NEPAL Invitation International Championship 2022, ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 64 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 128 ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਉਹ Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India, Indian Olympic, Punjab Olympic 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।