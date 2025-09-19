ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ..
ਕਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਕਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ। ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ।
Published : September 19, 2025
(ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਮਾਨਸਾ: ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
'ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ '
ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
'ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ'
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤੜੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਚੋਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਸਕੂਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤੜੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨਗਰ 'ਚ ਥਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕਿੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।": ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ
'ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ'
ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 250 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 9 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
"ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਰਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮਹੁੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।"-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ
"ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ"
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
"ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਨੇ।ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"- ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਭਾਮੀ ਰਾਓ ਆਰਮੀ
'ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ'
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮਾਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ