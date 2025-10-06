ETV Bharat / state

ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TRADERS STOPPED AUCTION PADDY
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੋਕੀ (Etv Bharat)
October 6, 2025 at 8:59 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ (Etv Bharat)

ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਇਕਾਟ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ "ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਚੁੱਕਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਪਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ੍ਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

