ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਥਾਰ
ਦਰਅਸਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਉ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ 2 ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਆਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਰ ਸਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।
ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕਠੂਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ।
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ, ਉੱਝ, ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੀਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸਥਾਨ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 67 ਮਿਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 53.4 ਮਿਮੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 32.5 ਮਿਮੀ, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ 23.5 ਮਿਮੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 14.5 ਮਿਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 7 ਮਿਮੀ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 3.4 ਮਿਮੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।