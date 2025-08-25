ETV Bharat / state

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ! ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਥਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ... - VIRAL VIDEO OF THAR

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਥਾਰ ਸਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ...

Two youths get swept away by Thar while doing stunts in fast flowing water in jayanti majri , watch viral video
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਥਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ... (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ (Viral Video)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਥਾਰ

ਦਰਅਸਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਉ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ 2 ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਆਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਰ ਸਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।

ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕਠੂਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ।

Two youths get swept away by Thar while doing stunts in fast flowing water in jayanti majri , watch viral video
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat)

ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Two youths get swept away by Thar while doing stunts in fast flowing water in jayanti majri , watch viral video
ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਘਰ (Etv Bharat)

ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ, ਉੱਝ, ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੀਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸਥਾਨ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 67 ਮਿਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 53.4 ਮਿਮੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 32.5 ਮਿਮੀ, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ 23.5 ਮਿਮੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 14.5 ਮਿਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 7 ਮਿਮੀ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 3.4 ਮਿਮੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ (Viral Video)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਥਾਰ

ਦਰਅਸਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਉ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ 2 ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਆਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਰ ਸਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।

ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕਠੂਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ।

Two youths get swept away by Thar while doing stunts in fast flowing water in jayanti majri , watch viral video
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat)

ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Two youths get swept away by Thar while doing stunts in fast flowing water in jayanti majri , watch viral video
ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਘਰ (Etv Bharat)

ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ, ਉੱਝ, ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੀਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸਥਾਨ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 67 ਮਿਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 53.4 ਮਿਮੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 32.5 ਮਿਮੀ, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ 23.5 ਮਿਮੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 14.5 ਮਿਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 7 ਮਿਮੀ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 3.4 ਮਿਮੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRAL VIDEOTWO YOUTHS STUNT IN THARFLOODS IN PUNJABSCOOL AND COLLAGE CLOSEDVIRAL VIDEO OF THAR

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.