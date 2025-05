ETV Bharat / state

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ 85 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਕਿ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ - TARN TARAN POLICE

ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ (Left), ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Right) ( ETV Bharat/X-Punjab DGP )

Published : May 16, 2025 at 12:30 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:11 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਬਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਟਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ 80 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

