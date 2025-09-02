ETV Bharat / state

ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ - PUNJAB FLOOD UPDATE

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ।

FLOOD UPDATE IN PUNJAB
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਹਿਰ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ-ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਵਾਲ ਕਾਦਿਮ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਸ਼ਨੀ ਗਾਂਓ ਆਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੜਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ (Etv Bharat)

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Flood update in Punjab
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

'ਪਹਿਲਾਂ 2029 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Flood update in Punjab
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ) ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ।

Flood update in Punjab
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ (Etv Bharat)
Flood update in Punjab
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

