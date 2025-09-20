ਇਹ ਕੈਸੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : September 20, 2025 at 4:50 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੰਮਿਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 11 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
"ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਿਆਰ"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
"ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹਾਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨੂੰਹ
ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 32-32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਿੳੇੁਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।