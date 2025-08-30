ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ - PUNJAB BORDER DISTRICTS FLOOD

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

Border districts affected by floods
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2025 at 6:13 PM IST

5 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਬੂੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

Border districts affected by floods
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Etv Bharat)

ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀਆਂ

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Border districts affected by floods
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਸਰਹੱਦ (Etv Bharat)

ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

Border districts affected by floods
ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (X @Ambz804)

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

Border districts affected by floods
ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (X @Ambz804)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Border districts affected by floods
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਫੌਜ (Etv Bharat)

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SDRF ਅਤੇ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਲੋਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਜਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਕੋਡਾ ਅਤੇ ਚੱਕਮਾਕੋਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਟਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 70 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ

ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸੰਬਲਪੁਰ-ਜੰਮੂਤਵੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਜੰਮੂ-ਤਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ-ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Border districts affected by floods
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਫੌਜ (Etv Bharat)

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ 0181-2241871, 2241872, 2241873, 2241874, 2241875 ਅਤੇ 2240064 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਬੂੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

Border districts affected by floods
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Etv Bharat)

ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀਆਂ

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Border districts affected by floods
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਸਰਹੱਦ (Etv Bharat)

ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

Border districts affected by floods
ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (X @Ambz804)

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

Border districts affected by floods
ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (X @Ambz804)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Border districts affected by floods
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਫੌਜ (Etv Bharat)

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SDRF ਅਤੇ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਲੋਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਜਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਕੋਡਾ ਅਤੇ ਚੱਕਮਾਕੋਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਟਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 70 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ

ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸੰਬਲਪੁਰ-ਜੰਮੂਤਵੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਜੰਮੂ-ਤਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ-ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Border districts affected by floods
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਫੌਜ (Etv Bharat)

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ 0181-2241871, 2241872, 2241873, 2241874, 2241875 ਅਤੇ 2240064 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB FLOODS TURN DEADLYPUNJAB FLOODSਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹFLOOD SITUATIONPUNJAB BORDER DISTRICTS FLOOD

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.