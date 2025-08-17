ETV Bharat / state

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੱਤੇ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੱਤੇ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Etv Bharat GFX Team)

"ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"- ਪੀੜਤ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੌਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)


ਡੌਗ ਲਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਡੌਗ ਲਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)


ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NRCP) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)
  • ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NRCP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ।
  • ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ (ARV) ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਸੀਰਮ (ARS) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
  • ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ।
  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  • "ਰੇਬੀਜ਼-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • NRCP ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ।
  • ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
  • ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
  • ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ।
  • ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ।
  • ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ NRCP ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ (Etv Bharat GFX Team)

'ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਸਬੰਦੀ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)


ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਸਿਰਫ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੌਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)


ਡੌਗ ਲਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਡੌਗ ਲਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat GFX Team)


ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NRCP) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)
  • ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NRCP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ।
  • ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ (ARV) ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਸੀਰਮ (ARS) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
  • ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ।
  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  • "ਰੇਬੀਜ਼-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • NRCP ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ।
  • ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
  • ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
  • ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ।
  • ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ।
  • ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ NRCP ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਰੇਬੀਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ (Etv Bharat GFX Team)

'ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਸਬੰਦੀ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)


ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਸਿਰਫ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

