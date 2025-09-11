ETV Bharat / state

ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇੱਕ ਸਰੂਪ

ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

FIRE IN GURDWARA SAHIB MACHHIWARA
ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਫਟਿਆ ਏਸੀ, ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

September 11, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਖੰਨਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫਟਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਫਟੇ ਏਸੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠੀ (Etv Bharat)

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਠੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ-

"ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਧੂੰਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ।" -ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਏਸੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ'

ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਏਸੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

