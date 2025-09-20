ETV Bharat / state

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਮਜ਼ ਪੁੱਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Sri Fatehgarh Sahib Police arrest accused who murdered father
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦਰਾਅਸਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਿੰਦਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

SRI FATEHGARH SAHIB POLICECRIME NEWSਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲPUNJAB NEWSSON MURDERED FATHER

