ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ, ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ, ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
Published : October 13, 2025 at 4:24 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 4:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਡਿਕ ਪੌੜੀ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
"ਬੈਕਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।" - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਫਸਰ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।