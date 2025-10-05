ETV Bharat / state

ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਸਕਾਰ

ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SON KILLED FATHER
ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SON SHOT AND KILLED FATHER
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

'ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਐੱਸਪੀ (ETV BHARAT)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫ਼ਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।-ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਐੱਸਪੀ

SON KILLED FATHER
ਸਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ (ETV BHARAT)

'ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ'

ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੀਵੀਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆ ਵੀ ਚੁੱਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।'

SON KILLED FATHER
ਮੌਕਾ ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ (ETV BHARAT)

'ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਦਰਜ'

ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SON KILLED FATHER
ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ (ETV BHARAT)

For All Latest Updates

TAGGED:

ਤਰਨ ਤਾਰਨਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰSON SHOT AND KILLED FATHERSON KILLED FATHER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ 2025, ਕੀਮਤ 9.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੁਆਦੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.