ETV Bharat / state

ਮੋਗਾ 'ਚ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ - The son set the mother on fire

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 22 hours ago | Updated : 3 hours ago

ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ( ETV Bharat Moga )

Last Updated : 3 hours ago