ਜਾਣੋ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ? ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲਾ

ਜਾਣੋ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ? ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 27, 2025 at 10:35 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਊ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
'ਜੀਵਨ ਫੋਕੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ'
ਸਾਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫੋਕੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।'
'ਲਗਭਗ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਪਿੰਡ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'- ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੀ, ਸਾਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ
'ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੁਹਿਮ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ, 'ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ' ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਦੱਬ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।