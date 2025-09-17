ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਬਰਬਾਦ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲ।

SITUATION AFTER FLOODS IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਬਰਬਾਦ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2025 at 12:08 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਭੱਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਵਜੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਗੋਮਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤੇ ਬੇਸੁਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ (ETV Bharat)

''ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਢਾਣੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ।'' - ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਹ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਣੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।''

SITUATION AFTER FLOODS IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਬਰਬਾਦ (ETV Bharat)

''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।'' - ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ।

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

''ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ 'ਤੇ ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।'' -ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ

SITUATION AFTER FLOODS IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ (ETV Bharat)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬੋਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਤਾਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।''

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਭ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਵਹਾਅ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡਾਲਾ ਛੰਨਾ ( ਜਲੰਧਰ ) ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਰੇਨਜ ਵਿਭਾਗ , ਫੌਜ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

