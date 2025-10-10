ETV Bharat / state

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਚੁਗੇ ਫੁੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਚੁਗੇ ਫੁੱਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 12:09 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਯਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਚੁਗੇ ਫੁੱਲ (Etv Bharat)

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭੋਗ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਸੱਟ ਇਨੀਂ ਗਹਿਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।'

