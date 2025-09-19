ETV Bharat / state

ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪ,ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪ (ANI)
By ANI

Published : September 19, 2025 at 8:48 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 'ਮੂਲ ਮੰਤਰ' ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ।

'ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ।"


'ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ'

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਏਕ ਓਂਕਾਰ" ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।"

'ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।'


ਪਵਿੱਤਰ 'ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ' ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ (ਸੱਜਾ ਪੈਰ 11" x 3½") ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ (ਖੱਬਾ ਪੈਰ 9" x 3") ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦੰਤਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 'ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

'ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਖਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 'ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।'

'ਪੀਐੱਮ ਮੋਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। (ANI)

