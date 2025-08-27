ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੋ ਹਾਲ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ...

ALCOHOL CONSUMPTION STATISTICS
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2025 at 6:35 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 6:46 PM IST

7 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ (Etv Bharat)

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੋਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ 92771 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੋਆ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 88399 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ 78908 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚ

ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16.5 ਫੀਸਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1053 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ

2022 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2294 ਰੁਪਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2046, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1901 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ 630 ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
2019 ਅਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚਾ (Etv Bharat)

ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 790 ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 1053 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ 'ਚ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਗਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1313 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ 1225 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ (Etv Bharat)

ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਦਾ ਰੈਂਕ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦਾ ਰੈਂਕ (Etv Bharat)

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭੱਠੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ।"

'ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ'

ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Alcohol consumption statistics in Punjab
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ (Etv Bharat)



ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਬਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

