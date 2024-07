ETV Bharat / state

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ SHO ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ - Firing at former SHO in Muktsar

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 24 hours ago | Updated : 23 hours ago

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ( ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤੱਰਕਾਰ )

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸਐੱਚਓ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤੱਰਕਾਰ) ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਕੁਕਰੀਆ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਖ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਕੁਕਰੀਆ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

