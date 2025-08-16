ETV Bharat / state

ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

Shri Krishna Janmashtami
ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (Etv Bharat)
Published : August 16, 2025 at 12:14 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:28 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (ETV Bharat)

ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਝੂਲੇ (ETV Bharat)

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। - ਦੁਕਾਨਦਾਰ

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ (ETV Bharat)


'ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਖਰਦੀਦਾਰੀ'


ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਾਧਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ (ETV Bharat)

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੁਸ਼ਾਕ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫੈਂਸੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਦੇਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਝੂਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਥਾਪਿਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

