ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 2:41 PM IST

6 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬਾ

ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਮਾਰ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1,98,525.06 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ
ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ

ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ

ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਮ ,ਮਸ਼ੀਨ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।- ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।"

ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਜੋ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ।- ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ,ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨੀਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ।"

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਆਮਦ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 203.96 ਲੱਖ ਟਨ, 188.3 ਲੱਖ ਟਨ, 182.83 ਲੱਖ ਟਨ, 185.28 ਲੱਖ ਟਨ, 172 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,98,525.06 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

