ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਇਕ: ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੱਟੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਮੇਲੇ - GADRI BABA BHAN SINGH

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

Shaheed Gadri Baba Bhan Singh
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2025 at 8:51 PM IST

7 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਕੌਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ

ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਡੰਡਾ-ਬੇੜੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਢਾਈ ਬਾਏ ਢਾਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, 2.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ 2 ਮਾਰਚ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

"ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਇਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਦਗਾਰ

ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ।"

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 1913 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। 1914 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ (Etv Bharat)

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ?

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ‘ਗ਼ਦਰ’ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ' ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਦਰ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ’ ਹੈ।"

GADRI BABA BHAN SINGH
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

