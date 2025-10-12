ETV Bharat / state

'ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚ', ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Operation Blue Star
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਟਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ETV BHARAT)

'ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਬੇਨਕਾਬ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' 100 ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

'ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।'- ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ


'ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।'

ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।- ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

'ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ'

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'



ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।"

