ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਦੇਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਟਾਂਡਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਪਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਧ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75000 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1666.32 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਚਾਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ।'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ[ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ 323.8ਐਮ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 212.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 190.3 ਐਮ ਤੱਕ ਆਮ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 59.2 ਐਮਐਮ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 77 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 106 ਐਮਐਮ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 190.1 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 55 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2024 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਹਿਜ਼ 314.6 ਐਮ ਐਮ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਮੀਂਹ 439.8 ਐਮ ਐਮ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 202 ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1420 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, 2017 ਚ 2063, 2018 ਚ 1839, 2019 ਚ 2754 ਅਤੇ 2020 ਚ 1815 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।