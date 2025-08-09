Essay Contest 2025

ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ - TWO PUNJAB SOLDIERS MARTYRED

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

TWO PUNJAB SOLDIERS MARTYRED (Etv Bharat)
Published : August 9, 2025 at 6:09 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 7:40 PM IST

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ਖੰਨਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੂਪੁਰ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ (Etv Bharat)

ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਾਲ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਾਲ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚਿਨਾਰ ਕੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

"ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਲੋ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋ ਲੱਗੇ।" - ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਚਾਚਾ

ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ

ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਰਾ (Etv Bharat)

'ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ'

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਜਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਵੇਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 11 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

"ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।" - ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਗ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂੰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

