ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ...

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।

SENIOR SHIROMANI AKALI DAL LEADER
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 9, 2025 at 9:20 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 9:26 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦਰੰਗੀ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੌਇਸਚਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। SDRF ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ।

ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਕੇਂਦਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ PSPCL ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੋਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

