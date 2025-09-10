ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਗਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੁਰੀਦ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਲਰ ਰੇਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
''ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮੋਟਰ 'ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।'' - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਇੱਕ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।'' ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ।'' ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪੂ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋਲਰ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
''ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਇਸ ਉੱਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਵਜ਼ਨ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 30 ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮਟੀਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਾੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੋਲਰ ਰੇਹੜੀ ਸਾਈਕਲ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਲਰ ਰੇਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕਵਾੜ ਵਿੱਚੋ ਲਿਆ ਕਿ ਹੀ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਚੱਲਦੀ ਵਿਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਰ ਰੇਹੜੀ ਸਾਈਕਲ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਊਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਵਿਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਟੁਲੂਪੰਪ ਮੋਟਰ ਵੀ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੁਲੂਪੰਪ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।