ETV Bharat / state

ਬਣਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ? - ALLEGATIONS ON THE FORMER SARPANCH

ਬਣਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਆ ਰੌਲਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Mar 8, 2025, 5:35 PM IST