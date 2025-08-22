ETV Bharat / state

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ
ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 22, 2025 at 10:39 AM IST

ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ।"

ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ

ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਲਚਲ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

