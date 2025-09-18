ETV Bharat / state

ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ 2025: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਆਗਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਲਾ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ 2025। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼।ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ।

Saras Mela 2025
ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ 2025 (Special Arragement)
Published : September 18, 2025 at 9:45 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਰ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਇਸ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ-2025 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ 2025 (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ?

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰੀਗਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਜਸ਼ਨ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

Saras Mela 2025
ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ 2025 (Special Arragement)

ਸਟਾਰ ਨਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਗੇ ਮਾਲੀਆ

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ-2025 ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ-2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

