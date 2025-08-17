ETV Bharat / state

ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਤਾ, ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ - PANCHAYAT RESOLUTION AGAINST DRUGS

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2025 at 10:07 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ?

ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਮਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਣ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ

ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ

ਉਪਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ (ਸਰਿੰਜ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡ ਉੱਪਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ

  1. ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾਂ ਜਾਵੇ।
  6. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  7. ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਭਾਵ ਫਿਰਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  8. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  9. ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ (ਸਰਿੰਜ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

