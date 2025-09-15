ETV Bharat / state

ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ।

SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 5:04 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ''ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁੱਕਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ।'' ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ... ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਪਰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲ ਕਲਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।‌

SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ , ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ETV Bharat)

ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਬੋਟ) ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਕਾਈਕਿੰਗ) ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।‌ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)

''ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲ ਖੇਡ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' - ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ , ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ETV Bharat)
SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।''


SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ETV Bharat)

ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ

ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

SANDEEP KAUR LABOUR INSPECTOR
ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)



ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''

Last Updated : September 15, 2025 at 5:04 PM IST

