ETV Bharat / state

"ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੋ": ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰਠ ਦੀ ਸਨਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੰਝੂ - AMRITSAR ATTARI BORDER

Meerut Sana children are being sent to Pakistan ( Etv Bharat )